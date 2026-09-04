رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأذربيجانيين والأتراك: "أيام شانلي أورفا الثقافية" تسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين أذربيجان وتركيا

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأذربيجانيين والأتراك حسين بويوك فرات خلال مؤتمر صحفي عقد في 5 سبتمبر أن المدينة القديمة بباكو تستضيف في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر فعاليات "أيام شانلي أورفا الثقافية" بهدف التعريف بالتراث التاريخي والثقافي الغني للمدينة التركية.

وأوضح بويوك فرات أن الفعالية المنظمة بالتعاون بين معهد يونس إمره بباكو وبلدية شانلي أورفا الكبرى وإدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخية والمعمارية الحكومية وجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأذربيجانيين والأتراك تستعرض الثقافة والتقاليد الموسيقية والمطبخ المحلي للمدينة.

وأشار إلى أن لهجة شانلي أورفا تعد من أقرب اللهجات إلى اللغة الأذربيجانية، مشدداً على أن المهرجان يعزز القيم التاريخية المشتركة والتعاون بين البلدين.