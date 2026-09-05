عالمة الموسيقى تقدم تحليلاً حول تغير عادات الاستماع والإدراك الموسيقي المعاصر

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

في حديث مع وكالة أذرتاج قدمت الدكتورة في علم الفن وعالمة الموسيقى آيتن بخشييفا تحليلاً حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والصيغ الرقمية القصيرة على إدراك الموسيقى وطبيعة الاستماع في العصر الحديث.

واستناداً إلى أبحاث شركة MIDiA Research أوضحت الباحثة أن 52 في المائة من المستمعين يبدأون التعرف على الموسيقى الجديدة من خلال مقاطع قصيرة على منصات التواصل، غير أن هذا التعرف يظل في كثير من الأحيان سطحيًا دون الانتقال إلى الاستماع الكامل للعمل أو استكشاف نتاج الفنان.

وأشارت إلى أن الموسيقى تحولت من حدث خاص يتطلب التركيز إلى مجرد خلفية للحياة اليومية والأنشطة المختلفة، ما أدى إلى تفويت الدراماتورجيا الداخلية والتطور الفني للمقطوعات.

وأكدت بخشييفا أن هذه الوفرة جعلت عملية الاستماع أكثر سطحية وسرعة رغم أن العصر الحالي يتيح وصولاً غير محدود للآثار الموسيقية العالمية وأوضحت أن قيمة الأعمال الكلاسيكية السيمفونية والأوبرا والباليه وحتى الأغاني المكتوبة بجودة عالية لا تكمن في المقطع الأبرز فحسب، بل وفي تكامل العمل الفني ككل.

واختتمت عالمة الموسيقى بالتحذير من أن الحاجة الأساسية للمستمع اليوم لا تقتصر على "سماع" الموسيقى كخلفية، بل وتتطلب إعادة تعلم كيفية الاستماع الواعي والإدراك العميق للقيم الموسيقية أيضا.