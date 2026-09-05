إدارة شرطة المرور الأذربيجانية تحذر مستخدمي الدراجات الكهربائية وأولياء الأمور

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

صرح رئيس قسم إدارة شرطة المرور العامة روشن تقييف بأن عدم الالتزام بقواعد السلامة عند استخدام الدراجات الكهربائية (السكُوتر) يشكل خطراً جسيماً على مستخدميها وباقي مستخدمي الطريق.

وسلط المسؤول الضوء على حادثة وقعت في 22 أغسطس بحي ياسامال بالعاصمة باكو أسفرت عن وفاة مستخدم سكوتر إثر سقوط وتعرضه لإصابات بليغة، مؤكداً أن السكوتر يُعد وسيلة نقل رسمية يتوجب على سائقها الالتزام بالقواعد.

وأوضح أنه يُمنع تحرك السكوتر على الطرق السريعة ويُسمح به فقط على المسار الأيمن للطرق العامة مع حظر عرقلة حركة المشاة أو القيادة دون الإمساك بالمقود.

وأشار تقييف إلى أن ركوب شخصين على سكوتر واحد والقيادة بسرعة بين المشاة على الأرصفة واستخدام الهاتف المحمول أثناء الحركة تؤدي إلى فقدان التوازن وزيادة احتمالية الحوادث المأساوية.

كما وجه دعوة خاصة لأولياء الأمور للتعامل بمسؤولية وعدم اعتبار السكوتر مجرد لعبة للأطفال، نظراً لعدم قدرة القاصرين على تقييم مخاطر الطريق والسرعة بشكل صحيح، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة الأبوية والالتزام التام بقوانين المرور لحماية الأرواح.