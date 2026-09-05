إصابة شخص إثر انفجار لغم في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

أصيب المواطن علمدار خان أوغلو سارييف من مواليد عام 1972 من سكان ولاية أغجابديع بجروح إثر انفجار لغم عندما كان يقود الجرار في منطقة غير مطهرة من الألغام بقرية تشمنلي ساريجالي في ولاية أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني في 5 سبتمبر.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الداخلية والنيابة العامة ووكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما أن نيابة أغدام فتحت تحقيقاً في الحادث.

وكررت الجهات المعنية دعوتها المواطنين إلى الالتزام بقواعد السلامة وعدم دخول المناطق غير المعروفة أو التعدي على المناطق المحظورة.