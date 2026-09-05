الرئيس إلهام علييف يزور القوات البحرية الأذربيجانية

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

قام رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا بزيارة مقر القوات البحرية.

وخاطب وزير الدفاع الفريق أول ذاكر حسنوف السيد الرئيس القائد الأعلى العام بتقرير رسمي عند الوصول، يعقبه وضع الرئيس علييف والسيدة الأولى علييفا زهوراً أمام النصب التذكاري للزعيم الوطني حيدر علييف تكريماً لذكراه.

وشهدت الزيارة إطلاع رئيس الدولة والسيدة الأولى على الخصائص التكتيكية والفنية لزوارق سالفو غير المأهولة المسلحة وزوارق كايرا الانتحارية المسيرة التي تم إنتاجها بالتعاون بين شركة ميراث للصناعات العسكرية وشركة ديارصن لبناء السفن.

وثم جرى تفقد سير العمل في المنشأة الإنتاجية ومشاهدة الاختبارات العملية للزوارق المسيرة الجديدة، قبل أن يترأس القائد الأعلى إلهام علييف اجتماعاً عملياتياً تقييمياً حول شؤون البناء العسكري وتطوير القدرات الدفاعية.