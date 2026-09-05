نشر مقطع فيديو في حسابات الرئيس إلهام علييف على شبكة التواصل الاجتماعي يتعلق بزيارته مقر القوات البحرية

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

نُشر على حسابات التواصل الاجتماعي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مقطع فيديو يتعلق بزيارة السيد الرئيس القائد الأعلى العام للقوات المسلحة مقر القوات البحرية.

ومن الممكن مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط الآتي

https://video.azertag.az/files/video/2026/3/17887087733886213427.mp4