انخفاض أسعار الذهب والفضة

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 39.9 دولارا إلى 4436.7 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 0.52 دولار ليصل إلى 66.23 دولارا.