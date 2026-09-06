وفد من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يزور مقبرة الشرف ومقبرة الشهداء في باكو

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

زار وفد يضم 50 شخصاً من رجال الدين الأذربيجانيين القادمين من تركيا وجورجيا والعراق مقبرة الشرف ومقبرة الشهداء ونصب الشهداء الأتراك في باكو 7 سبتمبر، بتنظيم من صندوق ترويج القيم المعنوية التابع للجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية.

واستهل الوفد الجولة بزيارة ضريح الزعيم الوطني العام حيدر علييف في مقبرة الشرف، ثم زار قبور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان وسلامة أراضيها ووضعوا الزهور عليها.

كما أعرب المشاركون عند نصب الشهداء الأتراك عن احترامهم لذكرى الشهداء الذين يرمزون لروابط الأخوة والترابط التاريخي والمعنوي بين أذربيجان وتركيا.