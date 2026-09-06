الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في مضيق هرمز

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في مضيق هرمز.

أفادت وكالة أذرتاج أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إن واشنطن تحاول تحميل طهران المسؤولية عن حالة عدم الاستقرار التي تسببت فيها في المنطقة في حال بدأت الولايات المتحدة الحرب لكنها تريد تحميل العالم بأسره مسؤولية تبعات الوضع الذي نشأ.

وأشار بقائي إلى أن مضيق هرمز ظل مفتوحا حتى 28 فبراير وأن حركة الملاحة فيه توقفت بعد اندلاع النزاع في المنطقة فقط .