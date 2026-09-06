المسؤول في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: مواجهة التغير المناخي تتطلب تعاوناً متعدد الأطراف واستثمارات قطاعية

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد المسؤول في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جوزيف بيتر في تصريح لوكالة أذرتاج على هامش فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن مواجهة التغير المناخي تتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف والاستثمار في مصادر الطاقة الخضراء، مشدداً على أن هذه الجهود يجب أن تشمل قطاعات مختلفة بما فيها قطاع الغابات.

وأبرز بيتر أهمية الموضوعات المطروحة في أسبوع المناخ بالحرص على المبادرات التدريجية، موضحاً أنه لا يوجد حل موحد للجميع وأن الحلول القطاعية الصغيرة والعمليات المترابطة تسهم بإسهام مباشر في تحقيق الأهداف المناخية الشاملة على المدى الطويل.