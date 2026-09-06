رئيس الاتحاد الروسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس أذربيجان

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أجرى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 7 سبتمبر لبحث عدد من الشؤون الراهنة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين البلدين.

واتفق رئيسا الدولتين خلال الاتصال الهاتفي على تكثيف الاتصالات والروابط الثنائية على مختلف المستويات.