نائب وزير الطاقة الأذربيجاني: أذربيجان تقود جهود تعزيز الطاقة الخضراء في المنطقة

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد نائب وزير الطاقة الأذربيجاني إيلنور سلطانوف في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن الهدف الرئيسي لمؤتمر الكوب29 كان ضمان التمويل الكافي لمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بحشد 300 مليار دولار سنوياً حتى عام 2035 للدول النامية ضمن إطار أوسع يهدف لتعبئة 3ر1 تريليون دولار سنوياً.

وأوضح سلطانوف أنه على الرغم من كون أذربيجان دولة نفطية، غير أنها تظهر حرصها على التواجد في مقدمة التحول الأخضر وتحقق تسارعاً كبيراً في تطوير الطاقة المتجددة، الأمر الذي يمنحها موقعاً قيادياً في المنطقة في مجال تعزيز الطاقة الخضراء.