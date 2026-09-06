وكالة أذرتاج تصبح شريكاً إعلامياً دولياً لمعرض كاز أغرو فارم 2026

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أصبحت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج الشريك الإعلامي الدولي الرسمي لمعرض كاز أغرو فارم 2026 الزراعي الدولي المقرر عقده في مركز إكسبو الدولي للمعارض في أستانا خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يجمع المعرض أكثر من 300 شركة من 25 بلدا إلى جانب مصنعي الآلات الزراعية والمزارعين والمسؤولين الحكوميين.

وسيتضمن الحدث مؤتمرات ولقاءات أعمال تركز على التقنيات الزراعية الحديثة والزراعة الدقيقة وأنظمة الري والتحول الرقمي والأمن الغذائي.