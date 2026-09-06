عضوة مجلس اللوردات البريطاني: أذربيجان أنشأت هيكلية فعالة للعمل المناخي خلال رئاستها مؤتمر الكوب29

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكدت عضوة مجلس اللوردات البريطاني ومركز نظامي الكنجوي الدولي باتريشيا سكوتلاند في كلمتها خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن أذربيجان نجحت خلال رئاستها مؤتمر الكوب29 في وضع خارطة طريق وآلية التزام واضحة لتنفيذ العمل المناخي.

وأوضحت سكوتلاند أن أهمية المؤتمر تجاوزت تحديد هدف 300 مليار دولار وأجندة 3ر1 تريليون دولار لتشمل إرساء هيكلية شاملة لتطبيق التمويل وضمان الاستدامة.

وأشادت بالقيادة المستمرة التي أظهرتها باكو، مشيرة إلى دورها في إعادة بناء الثقة لدى الدول الصغيرة والأقل نمواً.