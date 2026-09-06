زيادة القاعدة النقدية

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 سبتمبر 24 مليارا و238.8 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 296.2 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.