زيادة القاعدة النقدية
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زيادة القاعدة النقدية
- [16:40]
انخفاض أسعار الذهب والفضة
- [10:38]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:33]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل
- 06.09.2026 [19:25]
الرئيس إلهام علييف يزور القوات البحرية الأذربيجانية
- 06.09.2026 [16:03]
انطلاق مهرجان قوبا الدولي الثاني للشطرنج "قوبا 2026 المفتوح"
- 06.09.2026 [14:42]
الخبير التاريخي: حماية الآثار التاريخية في الأراضي المحررة واجب على كل مواطن
- 06.09.2026 [13:55]
تتويج الفائزين في سباق "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو
- 06.09.2026 [13:34]
إصابة شخص إثر انفجار لغم في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
- 06.09.2026 [12:57]
الرئيس إلهام علييف يهني ملك إسواتيني بمناسبة اليوم الوطني
- 06.09.2026 [12:33]
انطلاق مهرجان التوت العليق الثالث في جويجول
- 05.09.2026 [19:37]
باكو تستضيف أسبوع المناخ الرابع للأمم المتحدة و أسبوع باكو للعمل المناخي
- 05.09.2026 [18:58]
صباح يخوض مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي
- 05.09.2026 [17:45]
شحنة وقود جديدة من أذربيجان إلى أرمينيا ونقل بضائع روسية عبر الترانزيت
- 05.09.2026 [17:19]
أذربيجان والسنغال توسعان التعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية
- 05.09.2026 [16:03]
سفير طاجيكستان: العلاقات مع أذربيجان بلغت مستويات عالية
- 05.09.2026 [15:21]
الكرواتي جوكيتش يفوز بالمركز الأول في بطولة "آيرون مان 70.3" في باكو
- 05.09.2026 [14:38]
حادث سير مأساوي في شاهبوز بنخجوان يسفر عن وفيات وإصابات متعددة
- 05.09.2026 [14:05]
انطلاق فعاليات "أيام شانلي أورفا الثقافية" في باكو
- 05.09.2026 [13:33]
أذربيجان تشارك في "قمة إسطنبول لتمويل المناخ"
- 05.09.2026 [12:43]
انطلاق بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو بمشاركة 62 بلدا
- 05.09.2026 [11:56]
فاتح بيرول: سيستمر استخدام النفط والغاز الطبيعي لسنوات طويلة
- 04.09.2026 [19:18]
5 لاعبين أذربيجانيين للتايكوندو يشاركون في بطولة سويسرا المفتوحة
- 04.09.2026 [19:10]
مناقشة تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان
- 04.09.2026 [17:13]
نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة
- 04.09.2026 [17:07]
أذربيجان تستقبل فصل الخريف في 23 سبتمبر
- 04.09.2026 [15:13]
أسعار الذهب تتجه لإغلاق مكاسب أسبوعية في البورصات العالمية
- 04.09.2026 [14:05]
أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي في البورصات العالمية منذ يوليو
- 04.09.2026 [13:56]
مهاجم منتخب أذربيجان يتفق مع نادي بوكوفينا الأوكراني خاص
- 04.09.2026 [13:42]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية
- 04.09.2026 [11:55]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 04.09.2026 [11:44]
"يرة الباكوي يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي
- 04.09.2026 [11:06]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 04.09.2026 [10:50]
تقلب أسعار النفط بالمصافق العالمية
- 04.09.2026 [10:22]