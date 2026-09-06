عضوة مجلس اللوردات البريطاني: هدف خفض الانبعاثات بنسبة 35 في المائة حتى عام 2035 أصبح هدفاً واقعياً وقابلاً للتحقيق

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكدت عضوة مجلس اللوردات البريطاني ومركز نظامي الكنجوي الدولي باتريشيا سكوتلاند في تصريح لوكالة أذرتاج أن أذربيجان نجحت منذ مؤتمر الكوب29 في إرساء الهيكلية وخارطة الطريق اللازمتين لصياغة نهج جديد في العمل المناخي.

وأوضحت سكوتلاند أن هدف خفض الانبعاثات بنسبة 35 في المائة حتى عام 2035 أصبح هدفاً واقعياً وقابلاً للتحقيق، مشيرة إلى أن مناقشات أسبوع باكو للعمل المناخي تساعد البلاد على تحديد السبل العملية للوصول إلى هذه الأهداف.

وأشارت إلى توافر التكنولوجيا ورأس المال اللازمين للتحول في مجال الطاقة، مؤكدة أن التحدي الرئيسي يكمن في إعداد مشاريع جاذبة للاستثمار.