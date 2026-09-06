إنشاء صيغة جديدة للتعاون في إطار مجلس الأعمال التركي الأذربيجاني

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

عُقد اجتماع بين وفد اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال التركي الأذربيجاني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ووكالة أذربيجان لترويج الصادرات والاستثمار اذبرومو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو أنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تنظيم أنشطة مجلس الأعمال التركي الأذربيجاني على أسس أكثر انتظاما وإنشاء صيغة جديدة للتعاون وإقامة فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس مجلس الأعمال.

كما ناقش الجانبان الأعمال المزمع تنفيذها في إطار خطة عمل اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة بين أذربيجان وتركيا وسبل تعزيز العلاقات التجارية مع نخجوان وتنظيم جولات ترويجية "Road Show" في تركيا بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في أذربيجان، فضلا عن إمكانات إقامة فعاليات تجارية مشتركة.