بحث تطوير التعاون بين أذربيجان وباكستان في مجالي الشباب والرياضة

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

التقى وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد غائبوف سفير باكستان لدى أذربيجان قاسم محيي الدين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الأذربيجانية الباكستانية في مجالي الشباب والرياضة إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال سياسة الشباب والرياضة فيما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مواصلة تطوير التعاون القائم.