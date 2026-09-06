ورئيس مؤتمر الكوب29: التعاون المناخي يجب أن يظل جسراً للتواصل لا خطاً للانقسام

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار بابايف في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 ضرورة الحفاظ على استمرارية العملية المناخية الدولية وتنفيذ الاتفاقات السابقة وتيسير الوصول إلى التمويل المناخي.

وأوضح بابايف استناداً إلى تقديرات البنك الدولي أن بناء البنية التحتية المستدامة منذ البداية يزيد الاحتياجات الاستثمارية بنسبة 3 في المائة فقط مقارنة بتكاليف إعادة الإعمار.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الحوار والتعاون الإقليمي كجسر للتواصل لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة في الطريق من باكو إلى بيليم وأنطاليا.