الأمين التنفيذي لاتفاقية الأممية بشأن التغير المناخي: أسبوع باكو للعمل المناخي يربط القيادة الإقليمية بالزخم العالمي

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي سايمون ستيل في رسالة مصورة وجهها إلى افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن أذربيجان أسهمت خلال مؤتمر الكوب29 في تحقيق تقدم ملموس عبر اعتماد هدف التمويل المناخي الجديد بقيمة 300 مليار دولار سنوياً حتى عام 2035 وإطلاق "خارطة طريق من باكو إلى بيليم" لتعبئة 3ر1 تريليون دولار.

وأوضح ستيل أن اتفاق باريس يعمل بفعالية وأن عملية التحول أصبحت غير قابلة للعكس.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أسبوع باكو للمناخ يسهم في ربط القيادة الإقليمية بالزخم العالمي لتحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج عملية يستفيد منها الجميع.