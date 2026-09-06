المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: التحول إلى الطاقة المتجددة ضرورة اقتصادية واستراتيجية

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانتشيسكو لا كاميرا في كلمته خلال حفل افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن التحول في مجال الطاقة يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية إلى جانب كونه ضرورة مناخية.

وأوضح لا كاميرا أن قدرات الطاقة المتجددة المضافة عالمياً سجلت رقماً قياسياً بلغت 692 جيجاوات عام 2025، الأمر الذي أسهم في توفير 480 مليار دولار من تكاليف الوقود الأحفوري وتجنب 4ر8 مليارات طن من انبعاثات الكربون.

وأشار المدير العام إلى الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى عام 2030 وتسريع الاستثمارات في شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين.