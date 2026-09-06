ممثلة بورصة باكو: أسواق رأس المال تلعب دوراً استثنائياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكدت ممثلة بورصة باكو آيكون حسنوفا في كلمتها خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن إمكانات الطاقة المتجددة في المنطقة تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالسابق، الأمر الذي يتطلب تفعيل مصادر رأس المال البديلة وفي مقدمتها أسواق رأس المال لتمويل عملية التحول.

وأوضحت حسنوفا أن أسواق رأس المال توفر إمكانية توجيه الاستثمارات المؤسسية والخاصة نحو القطاعات الخضراء واعدة النمو.

وأشارت ممثلة البورصة إلى أن تعزيز الشفافية وتقديم البيانات الدقيقة من قبل الشركات يُعد أساساً كسب ثقة المستثمرين الدوليين وجذب التمويل المستدام.