وفد من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يزورون مسجد بيبي هيبت ونصب النصر

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

زار وفد يضم 50 شخصية من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في تركيا وجورجيا والعراق اليوم 7 سبتمبر مجمع مسجد وضريح "بيبي هيبت" (باب الهيبة) وحديقة النصر في العاصمة باكو.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروع "طريق النصر: على خطى النصر" الذي ينظمه صندوق ترويج القيم الروحية بهدف إطلاع الشخصيات الدينية في الخارج على تراث أذربيجان الديني والروحي ومعالم الخلود التاريخية لشهداء حرب الدفاع الوطني.

واطلع الوفد خلال الجولة على الأهمية التاريخية والروحية لمجمع "بيبي هيبت" الذي يتسع لـ 3 آلاف مصلّ. وعقب ذلك، زار أعضاء الوفد حديقة النصر الممتدة على مساحة 10 هكتارات، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول خصائصها المعمارية وفي مقدمتها "قوس النصر" المكون من 44 عموداً بارتفاع 44 متراً الذي يرمز للأيام الـ 44 لحرب الدفاع الوطني.