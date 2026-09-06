مديرة الحسابات الإقليمية: الخمس سنوات القادمة ستشهد التحول إلى القياس الفعلي للبعثات الميثان بالزمن الحقيقي

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكدت مديرة الحسابات الإقليمية في شركة جي إتش جي سات لولا أودونسي في كلمتها خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن السنوات الخمس القادمة ستشهد تحولاً من التقديرات النظرية إلى القياسات الفعلية والرصد بالزمن الحقيقي للبعثات الميثان.

وأوضحت أودونسي أن الشركة رفعت عدد أقمارها الاصطناعية إلى 18 قمراً لتعزيز دقة البيانات وسرعة معالجتها.

وأشارت مسؤولة الشركة إلى أنه تم تحديد 7 مصادر لانبعاثات الميثان في أذربيجان ومعالجتها بالكامل في إطار التعاون الإقليمي.