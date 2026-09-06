رجل الدين العراقي: زيارتنا أذربيجان تسهم في تعزيز علاقاتنا المتبادلة

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد رجل الدين العراقي يحيى قحطان محمود في تصريح لوكالة أذرتاج أن الهدف الرئيسي من زيارة وفده باكو هو التعرف عن قرب على العالم التركي والمشاريع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز العلاقات المتبادلة.

وأوضح محمود أنه قام بزيارة مقبرة الشهداء، معرباً عن سعادته البالغة بالتغيرات الإيجابية في أذربيجان عقب تحرير قراباغ عام 2020 من الاحتلال الأرميني.

وأشاد رجل الدين العراقي بحفاوة الاستقبال، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الزيارة لدى الوفد.