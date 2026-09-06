الفن المعاصر في أذربيجان يتطور عبر دمج التراث الوطني بالتوجهات العالمية

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

يشهد الفن المعاصر في أذربيجان مرحلة تحول جذرية تجمع بين الحفاظ على الرسم التقليدي والاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية والفن المفاهيمي والأداء. وأوضحت عضوة اتحاد الفنانين الأذربيجانيين مهربان شمس الدينسكايا في تصريح لوكالة أذرتاج أن الفنانين المحليين يعيدون صياغة التراث الوطني كالفرش والمنمنمات والمقامات والأشكال المعمارية بأسلوب إبداعي لتقديمها بلغة عالمية تعالج قضايا الهوية والبيئة والتكنولوجيا.

وأشارت الفنانة إلى أن الأبعاد النفسية والوجودية للإنسان المعاصر لا تزال بحاجة إلى استكشاف أعمق رغم الحضور القوي لموضوعات الذاكرة التاريخية وقضية قراباغ والمعالم الحضرية في الفن المحلي. وأكدت شمس الدينسكايا على ضرورة تجنب التقليد الأعمى للتوجهات العالمية والتركيز على تقديم التجارب الفردية والتحولات الاجتماعية بأسلوب يحافظ على الذاكرة الثقافية الوطنية ويخاطب الجمهور الدولي.