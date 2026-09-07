وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية: الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط والاهتمام الدولي به في تزايد مستمر

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكدت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية مريم كفريفيشفيلي في كلمتها خلال افتتاح المنتدى البحري الدولي الجورجي بمدينة باتومي أن الأهمية الاستراتيجية لممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط والاهتمام الدولي بهذا المسار يمران بمرحلة نمو متواصل.

وأوضحت الوزيرة كفريفيشفيلي أن الطلب المتزايد على الممر الأوسط يمثل فرصة ومسؤولية لبلدها على حد سواء.

وأشارت الوزيرة إلى أن جورجيا تنفذ سياسة تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات لتعزيز دورها في الربط بين أوروبا وآسيا.