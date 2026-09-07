ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جورجيا
- [11:20]
الفن المعاصر في أذربيجان يتطور عبر دمج التراث الوطني بالتوجهات العالمية
- 07.09.2026 [19:27]
رجل الدين العراقي: زيارتنا أذربيجان تسهم في تعزيز علاقاتنا المتبادلة
- 07.09.2026 [19:14]
بحث تطوير التعاون بين أذربيجان وباكستان في مجالي الشباب والرياضة
- 07.09.2026 [17:06]
إنشاء صيغة جديدة للتعاون في إطار مجلس الأعمال التركي الأذربيجاني
- 07.09.2026 [17:02]
زيادة القاعدة النقدية
- 07.09.2026 [16:40]
وكالة أذرتاج تصبح شريكاً إعلامياً دولياً لمعرض كاز أغرو فارم 2026
- 07.09.2026 [15:30]
منسق الأمم المتحدة يشيد بالتعاون مع أذربيجان في أسبوع المناخ 2026
- 07.09.2026 [14:48]
رئيس الاتحاد الروسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس أذربيجان
- 07.09.2026 [13:28]
رئيسا اللجنة المشتركة الأذربيجانية الإيرانية يبحثان مسار التعاون الثنائي
- 07.09.2026 [13:14]
رئيس صندوق الصفر نفايات: نتقدم معاً من باكو نحو مؤتمر الكوب31 في تركيا
- 07.09.2026 [13:05]
نتائج الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
- 07.09.2026 [12:34]
الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في مضيق هرمز
- 07.09.2026 [12:24]
انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي بالتوازي مع أسبوع المناخ للأمم المتحدة
- 07.09.2026 [12:05]
نتائج الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 07.09.2026 [10:55]
انخفاض أسعار الذهب والفضة
- 07.09.2026 [10:38]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 07.09.2026 [10:33]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل
- 06.09.2026 [19:25]
الرئيس إلهام علييف يزور القوات البحرية الأذربيجانية
- 06.09.2026 [16:03]
انطلاق مهرجان قوبا الدولي الثاني للشطرنج "قوبا 2026 المفتوح"
- 06.09.2026 [14:42]
الخبير التاريخي: حماية الآثار التاريخية في الأراضي المحررة واجب على كل مواطن
- 06.09.2026 [13:55]
تتويج الفائزين في سباق "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو
- 06.09.2026 [13:34]
إصابة شخص إثر انفجار لغم في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
- 06.09.2026 [12:57]
الرئيس إلهام علييف يهني ملك إسواتيني بمناسبة اليوم الوطني
- 06.09.2026 [12:33]
انطلاق مهرجان التوت العليق الثالث في جويجول
- 05.09.2026 [19:37]
باكو تستضيف أسبوع المناخ الرابع للأمم المتحدة و أسبوع باكو للعمل المناخي
- 05.09.2026 [18:58]
صباح يخوض مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي
- 05.09.2026 [17:45]
شحنة وقود جديدة من أذربيجان إلى أرمينيا ونقل بضائع روسية عبر الترانزيت
- 05.09.2026 [17:19]
أذربيجان والسنغال توسعان التعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية
- 05.09.2026 [16:03]
سفير طاجيكستان: العلاقات مع أذربيجان بلغت مستويات عالية
- 05.09.2026 [15:21]
الكرواتي جوكيتش يفوز بالمركز الأول في بطولة "آيرون مان 70.3" في باكو
- 05.09.2026 [14:38]
حادث سير مأساوي في شاهبوز بنخجوان يسفر عن وفيات وإصابات متعددة
- 05.09.2026 [14:05]
انطلاق فعاليات "أيام شانلي أورفا الثقافية" في باكو
- 05.09.2026 [13:33]
أذربيجان تشارك في "قمة إسطنبول لتمويل المناخ"
- 05.09.2026 [12:43]
انطلاق بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو بمشاركة 62 بلدا
- 05.09.2026 [11:56]
فاتح بيرول: سيستمر استخدام النفط والغاز الطبيعي لسنوات طويلة
- 04.09.2026 [19:18]
5 لاعبين أذربيجانيين للتايكوندو يشاركون في بطولة سويسرا المفتوحة
- 04.09.2026 [19:10]
مناقشة تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان
- 04.09.2026 [17:13]
نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة
- 04.09.2026 [17:07]
أذربيجان تستقبل فصل الخريف في 23 سبتمبر
- 04.09.2026 [15:13]
أسعار الذهب تتجه لإغلاق مكاسب أسبوعية في البورصات العالمية
- 04.09.2026 [14:05]