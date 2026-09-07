برميل من "آذري لايت" يباع 107 دولار

باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 107.31 دولار بعد ارتفاعه قدر 3.11 دولار او بنسبة 2.98 في المائة.

ويذكر أنه تم تسجيل أدنى سعر للنفط "آذري لايت" في 21 أبريل من عام 2020 عند 15.81 دولارا أمريكيا وأقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 149.66 دولار في يونيو من عام 2008.