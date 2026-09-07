أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 14.1 دولارا ليصل إلى 4462.5 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة تراجع إلى 67.18 دولارا بعد ارتفاعه قدر 0.43 دولار.