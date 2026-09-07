زلزال بقوة 4 درجات يضرب جورجيا

تبليسي، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

وقع زلزال في جورجيا يوم 8 سبتمبر.

أفادت أذرتاج نقلاً عن معهد علوم الأرض في جورجيا أن هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات سُجلت في الساعة08:52 بالتوقيت المحلي، على بُعد 21 كيلومترا شمال مدينة أخالكالاكي في منطقة قرية بالانتا.

.ولم ترد معلومات بشأن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.