وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار عالمية

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جورجيا

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جورجيا

تبليسي، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

وقع زلزال في جورجيا يوم 8 سبتمبر.

أفادت أذرتاج نقلاً عن معهد علوم الأرض في جورجيا أن هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات سُجلت في الساعة08:52 بالتوقيت المحلي، على بُعد 21 كيلومترا شمال مدينة أخالكالاكي في منطقة قرية بالانتا.

.ولم ترد معلومات بشأن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية: الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط والاهتمام الدولي به في تزايد مستمر
  • ٠٧.٠٩.٢٠٢٦ [٢٠:١٧]

وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية: الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط والاهتمام الدولي به في تزايد مستمر

الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في مضيق هرمز
  • ٠٧.٠٩.٢٠٢٦ [١٢:٢٤]

الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في مضيق هرمز

نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة
  • ٠٤.٠٩.٢٠٢٦ [١٧:٠٧]

نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة

العالمة الاجتماعية الفرنسية تعتبر مبادرة الاستفتاء للتجمع الوطني مرحلة جديدة من القيود المفروضة على الحجاب
  • ٠٢.٠٩.٢٠٢٦ [١٩:١١]

العالمة الاجتماعية الفرنسية تعتبر مبادرة الاستفتاء للتجمع الوطني مرحلة جديدة من القيود المفروضة على الحجاب

وزير الداخلية التركي في زيارة جورجيا
  • ٠١.٠٩.٢٠٢٦ [١٨:٠٤]

وزير الداخلية التركي في زيارة جورجيا

رئيس أوزبكستان يقترح إعداد الرؤية المفاهيمية "منظمة شنغهاي للتعاون 2040"
  • ٠١.٠٩.٢٠٢٦ [١٧:٢٤]

رئيس أوزبكستان يقترح إعداد الرؤية المفاهيمية "منظمة شنغهاي للتعاون 2040"

قيرغيزستان تسلّم رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون إلى باكستان
  • ٠١.٠٩.٢٠٢٦ [١٧:١٤]

قيرغيزستان تسلّم رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون إلى باكستان

الرئيس الروسي: يجب أن تحافظ الأمم المتحدة على دورها كآلية رئيسية لتنسيق المصالح
  • ٠١.٠٩.٢٠٢٦ [١٦:٣٢]

الرئيس الروسي: يجب أن تحافظ الأمم المتحدة على دورها كآلية رئيسية لتنسيق المصالح

رئيس وزراء باكستان يدعو لتنفيذ استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035
  • ٠١.٠٩.٢٠٢٦ [١٦:١٩]

رئيس وزراء باكستان يدعو لتنفيذ استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035

مسؤولة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تؤكد أهمية التعاون المشترك مواجهة التغير المناخي في بحر الخزر

  • [14:21]

خبيرة أوزبكستانية تؤكد إمكانية الاستفادة من تجربة بحر آرال لحماية بحر الخزر

  • [14:06]

الرئيس المشارك لمجلس أمناء مركز نظامي الكنجوي: التحديات في بحر الخزر تتطلب برنامج استدامة مشتركاً بين البلاد المطلة الخمسة

  • [14:04]

رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية : يجب التعامل مع جنوب القوقاز كمنطقة مستقلة بعيداً عن القوالب النمطية

  • [13:45]

مؤتمر دولي في باكو حول الأمن والتعاون في جنوب القوقاز

  • [13:36]

جلسة حوارية في باكو لبحث التحديات المناخية وتراجع منسوب مياه بحر الخزر

  • [13:32]

رئيس أناما يوضح تأثيرات التغير المناخي وخطر الألغام على النظام البيئي

  • [13:26]

خيّام محمدوف: يجب أن نراقب العمليات التي تجري في الغلاف الجوي وأحواض الأنهار في الوقت الفعلي

  • [12:58]

نصار حياة: أذربيجان أصبحت منصة مهمة للحوار المناخي والتعاون الدولي

  • [12:53]

مختار باباييف: الزراعة ذات أهمية استثنائية في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ

  • [12:38]

إسماعيل سراج الدين: من الضروري تعاون البلدان الخمسة المطلة على بحر الخزر

  • [12:34]

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جورجيا

  • [11:20]

أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • [10:52]

برميل من "آذري لايت" يباع 107 دولار

  • [10:48]

ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية

  • [10:43]

وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية: الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط والاهتمام الدولي به في تزايد مستمر

  • 07.09.2026 [20:17]

الفن المعاصر في أذربيجان يتطور عبر دمج التراث الوطني بالتوجهات العالمية

  • 07.09.2026 [19:27]

رجل الدين العراقي: زيارتنا أذربيجان تسهم في تعزيز علاقاتنا المتبادلة

  • 07.09.2026 [19:14]

مديرة الحسابات الإقليمية: الخمس سنوات القادمة ستشهد التحول إلى القياس الفعلي للبعثات الميثان بالزمن الحقيقي

  • 07.09.2026 [18:42]

خبير الطاقة في بنك التنمية الآسيوي: التحدي الرئيسي في خفض انبعاثات الميثان يكمن في غياب الحوافز وأنظمة الإبلاغ

  • 07.09.2026 [18:00]

وفد من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يزورون مسجد بيبي هيبت ونصب النصر

  • 07.09.2026 [17:44]

ممثلة بورصة باكو: أسواق رأس المال تلعب دوراً استثنائياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

  • 07.09.2026 [17:31]

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: التحول إلى الطاقة المتجددة ضرورة اقتصادية واستراتيجية

  • 07.09.2026 [17:30]

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأممية بشأن التغير المناخي: أسبوع باكو للعمل المناخي يربط القيادة الإقليمية بالزخم العالمي

  • 07.09.2026 [17:23]

ورئيس مؤتمر الكوب29: التعاون المناخي يجب أن يظل جسراً للتواصل لا خطاً للانقسام

  • 07.09.2026 [17:11]

بحث تطوير التعاون بين أذربيجان وباكستان في مجالي الشباب والرياضة

  • 07.09.2026 [17:06]

إنشاء صيغة جديدة للتعاون في إطار مجلس الأعمال التركي الأذربيجاني

  • 07.09.2026 [17:02]

عضوة مجلس اللوردات البريطاني: هدف خفض الانبعاثات بنسبة 35 في المائة حتى عام 2035 أصبح هدفاً واقعياً وقابلاً للتحقيق

  • 07.09.2026 [17:01]

زيادة القاعدة النقدية

  • 07.09.2026 [16:40]

طاولة مستديرة في باكو لبحث سبل توسيع نطاق الكهربة لتحقيق التحول العالمي للطاقة

  • 07.09.2026 [16:38]

مدير وكالة مصادر الطاقة المتجددة يعلن تشغيل عدة محطات للطاقة المتجددة بقدرة 2 جيجاواتين إلى نهاية عام 2027

  • 07.09.2026 [16:14]

مدير المبيعات في شركة بيكر هيوز: خفض انبعاثات الميثان استثمار يثمر فوائد بيئية واقتصادية

  • 07.09.2026 [15:58]

عضوة مجلس اللوردات البريطاني: أذربيجان أنشأت هيكلية فعالة للعمل المناخي خلال رئاستها مؤتمر الكوب29

  • 07.09.2026 [15:53]

منسق تنزانيا لجرد غازات الاحتباس الحراري: الدعم المالي والتكنولوجي ضروري لتنفيذ الالتزامات المناخية

  • 07.09.2026 [15:46]

جلسة حوارية في باكو لبحث تطوير صناعة الطاقة الخضراء عبر الابتكار والتحول الرقمي

  • 07.09.2026 [15:42]

وكالة أذرتاج تصبح شريكاً إعلامياً دولياً لمعرض كاز أغرو فارم 2026

  • 07.09.2026 [15:30]

ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ: العالم المجزأ لا يمكنه إدارة الأزمة المناخية بفعالية

  • 07.09.2026 [15:21]

نائب وزير الخارجية الأذربيجاني: أسبوع باكو للعمل المناخي يلعب دوراً مهماً في مواصلة الأجندة العالمية

  • 07.09.2026 [15:12]

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: العقد القادم يجب أن يكون عقد الكهربة

  • 07.09.2026 [15:00]

نائب وزير الطاقة الأذربيجاني: أذربيجان تقود جهود تعزيز الطاقة الخضراء في المنطقة

  • 07.09.2026 [14:55]

منسق الأمم المتحدة يشيد بالتعاون مع أذربيجان في أسبوع المناخ 2026

  • 07.09.2026 [14:48]

عقد جلسة حوارية في باكو بعنوان "من الكوب29 إلى الكوب31: الحفاظ على الزخم في عالم منقسم"

  • 07.09.2026 [14:20]

المستشار الرئيسي لبطل المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الكوب31: أجندة المناخ يجب أن تهدف إلى تحسين حياة الشعوب

  • 07.09.2026 [14:00]

الباحث اليمني: استخدام تقنيات الطاقة المتجددة سبيل رئيسي لمواجهة التغير المناخي

  • 07.09.2026 [13:55]

رئيسة مشروع أسبوع باكو للعمل المناخي: أسبوع باكو للعمل المناخي تحول إلى منصة مستدامة

  • 07.09.2026 [13:50]

المفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29: التمويل هو العامل الأساسي الذي يمكّن من تنفيذ العمل المناخي

  • 07.09.2026 [13:46]

المديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب30: مشاركة كافة أطياف المجتمع ضرورية لمواجهة التغير المناخي

  • 07.09.2026 [13:35]

رئيس الاتحاد الروسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس أذربيجان

  • 07.09.2026 [13:28]

المسؤول في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: مواجهة التغير المناخي تتطلب تعاوناً متعدد الأطراف واستثمارات قطاعية

  • 07.09.2026 [13:20]

رئيسا اللجنة المشتركة الأذربيجانية الإيرانية يبحثان مسار التعاون الثنائي

  • 07.09.2026 [13:14]

رئيس صندوق الصفر نفايات: نتقدم معاً من باكو نحو مؤتمر الكوب31 في تركيا

  • 07.09.2026 [13:05]

رئيس إدارة الدبلوماسية المناخية بوزارة الخارجية: استضافة مؤتمر الأطراف مسؤولية دبلوماسية وسياسية كبيرة

  • 07.09.2026 [12:48]

نتائج الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

  • 07.09.2026 [12:34]

الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في مضيق هرمز

  • 07.09.2026 [12:24]

المفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29: ينبغي أن تنتقل العملية المناخية من التوافق على الالتزامات إلى تنفيذها

  • 07.09.2026 [12:21]

وزير الطاقة الأذربيجاني: التخلي العاجل عن الوقود الأحفوري لا يعني تحقيق انتقال ناجح في مجال الطاقة

  • 07.09.2026 [12:11]

وفد من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يزور مقبرة الشرف ومقبرة الشهداء في باكو

  • 07.09.2026 [12:11]

انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي بالتوازي مع أسبوع المناخ للأمم المتحدة

  • 07.09.2026 [12:05]

نتائج الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 07.09.2026 [10:55]

انخفاض أسعار الذهب والفضة

  • 07.09.2026 [10:38]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 07.09.2026 [10:33]

نشر مقطع فيديو في حسابات الرئيس إلهام علييف على شبكة التواصل الاجتماعي يتعلق بزيارته مقر القوات البحرية

  • 06.09.2026 [20:35]

رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل

  • 06.09.2026 [19:25]

الرئيس إلهام علييف يزور القوات البحرية الأذربيجانية

  • 06.09.2026 [16:03]

لاعب الجودو شكوروف يتوج بطلاً لأوروبا: أذربيجان تنهي بطولة الجودو بـ 5 ميداليات

  • 06.09.2026 [15:46]

انطلاق مهرجان قوبا الدولي الثاني للشطرنج "قوبا 2026 المفتوح"

  • 06.09.2026 [14:42]

الخبير التاريخي: حماية الآثار التاريخية في الأراضي المحررة واجب على كل مواطن

  • 06.09.2026 [13:55]

تتويج الفائزين في سباق "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو

  • 06.09.2026 [13:34]

إصابة شخص إثر انفجار لغم في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 06.09.2026 [12:57]

الرئيس إلهام علييف يهني ملك إسواتيني بمناسبة اليوم الوطني

  • 06.09.2026 [12:33]

إدارة شرطة المرور الأذربيجانية تحذر مستخدمي الدراجات الكهربائية وأولياء الأمور

  • 05.09.2026 [20:36]

عالمة الموسيقى تقدم تحليلاً حول تغير عادات الاستماع والإدراك الموسيقي المعاصر

  • 05.09.2026 [20:09]

انطلاق مهرجان التوت العليق الثالث في جويجول

  • 05.09.2026 [19:37]

باكو تستضيف أسبوع المناخ الرابع للأمم المتحدة و أسبوع باكو للعمل المناخي

  • 05.09.2026 [18:58]

رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأذربيجانيين والأتراك: "أيام شانلي أورفا الثقافية" تسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين أذربيجان وتركيا

  • 05.09.2026 [18:27]

صباح يخوض مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي

  • 05.09.2026 [17:45]

شحنة وقود جديدة من أذربيجان إلى أرمينيا ونقل بضائع روسية عبر الترانزيت

  • 05.09.2026 [17:19]

رئيس بلدية شانلي أورفا الكبرى: "أيام شانلي أورفا الثقافية" تسهم في تطوير روابط الأخوة بين أذربيجان وتركيا

  • 05.09.2026 [16:37]

أذربيجان والسنغال توسعان التعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية

  • 05.09.2026 [16:03]

سفير طاجيكستان: العلاقات مع أذربيجان بلغت مستويات عالية

  • 05.09.2026 [15:21]

الكرواتي جوكيتش يفوز بالمركز الأول في بطولة "آيرون مان 70.3" في باكو

  • 05.09.2026 [14:38]

حادث سير مأساوي في شاهبوز بنخجوان يسفر عن وفيات وإصابات متعددة

  • 05.09.2026 [14:05]

انطلاق فعاليات "أيام شانلي أورفا الثقافية" في باكو

  • 05.09.2026 [13:33]

وزير الشباب والرياضة: استضافة باكو بطولة "آيرون مان" لأول مرة تشكل عيداً رياضياً جديداً في أذربيجان

  • 05.09.2026 [13:03]

أذربيجان تشارك في "قمة إسطنبول لتمويل المناخ"

  • 05.09.2026 [12:43]

أمينة المظالم الأذربيجاني ترفض قاطعاً ادعاءات أرمينيا بشأن الاضطهاد الديني والتعذيب

  • 05.09.2026 [12:18]

انطلاق بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو بمشاركة 62 بلدا

  • 05.09.2026 [11:56]

فاتح بيرول: سيستمر استخدام النفط والغاز الطبيعي لسنوات طويلة

  • 04.09.2026 [19:18]

5 لاعبين أذربيجانيين للتايكوندو يشاركون في بطولة سويسرا المفتوحة

  • 04.09.2026 [19:10]

صاحبة غفاروفا: الدبلوماسية البرلمانية تسهم إسهاما مهما في الحوار والتعاون بين الدول

  • 04.09.2026 [19:02]

مناقشة تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان

  • 04.09.2026 [17:13]

نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة

  • 04.09.2026 [17:07]

أذربيجان تستقبل فصل الخريف في 23 سبتمبر

  • 04.09.2026 [15:13]

وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة: السنغال تستضيف المؤتمر العالمي بدعم مركز العمل للتعاون الإسلامي

  • 04.09.2026 [15:07]

المدير العام لمركز العمل للتعاون الإسلامي: المركز يصبح شريكاً استراتيجياً للمؤتمر العالمي بالسنغال

  • 04.09.2026 [14:58]

وزير الخدمة المدنية والعمل: السنغال مهتمة بالاستفادة من خبرة أذربيجان في مراكز "أسان خدمت" و"دوست"

  • 04.09.2026 [14:53]

عقد طاولة مستديرة في باكو لبحث العلاقات بين أوروبا وأذربيجان وآفاق السلام محدث

  • 04.09.2026 [14:41]

لاعب الباراتايكوندو الأذربيجاني يفوز بالمدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى بكوريا

  • 04.09.2026 [14:31]

توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي والسنغال

  • 04.09.2026 [14:24]

أسعار الذهب تتجه لإغلاق مكاسب أسبوعية في البورصات العالمية

  • 04.09.2026 [14:05]