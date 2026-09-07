رئيس أناما يوضح تأثيرات التغير المناخي وخطر الألغام على النظام البيئي

باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

صرح رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف في كلمته خلال جلسة حوارية عقدت في إطار "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" بأن طبيعة المخاطر في العالم أصبحت أكثر تعقيداً مع تزايد حدة الكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي، مؤكداً أهمية التحديد المبكر للمخاطر لضمان السلامة.

وأوضح أن مخلفات النزاعات من الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل عائقاً جسيماً أمام أمن السكان ومشاريع البنية التحتية والزراعة والتنمية الحضرية وعودة النازحين.

وأشار سليمانوف إلى أن أذربيجان تعد من أكثر بلاد العالم تلوثاً بالألغام، حيث تُقدر التقييمات الأولية وجود أكثر من مليون ألغام في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين المحررتين من الاحتلال الأرميني، ما يعادل 480 طن من النفايات البلاستيكية على الأقل، مؤكداً أن خطر الألغام لا يقتصر على أعدادها فحسب، بل ويمتد ليمس سلامة التربة والمياه والتنوع البيولوجي والنظام البيئي برمته أيضا.