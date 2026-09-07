مؤتمر دولي في باكو حول الأمن والتعاون في جنوب القوقاز

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت في باكو يوم 8 سبتمبر أعمال مؤتمر دولي بعنوان "الأمن والتعاون في جنوب القوقاز" بتنظيم مشترك بين مركز تحليل العلاقات الدولية والتعددية الثقافية ومركز الإدارة والثقافة الأوروبي التابع لجامعة سانت غالن السويسرية.

ويسلط المؤتمر الضوء على الواقع الجيوسياسي الجديد في المنطقة بعد حرب الـ44 يوماً الوطنية وتطوير شبكات النقل والاتصالات ومشروع مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين تريبب والدور الأوروبي في تعزيز التنمية.

ويناقش المشاركون سبل تحقيق السلام المستدام وتكامل المنطقة مع طرق النقل الدولية.