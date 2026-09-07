رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية : يجب التعامل مع جنوب القوقاز كمنطقة مستقلة بعيداً عن القوالب النمطية

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكد رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية والتعددية الثقافية فريد شفيعيف في كلمة له خلال افتتاحية المؤتمر الدولي "الأمن والتعاون في جنوب القوقاز" بباكو على ضرورة صياغة نهج موضوعي يتعامل مع الواقع الحالي للمنطقة بعيداً عن القوالب النمطية القديمة.

وأوضح شفيعيف أن الدراسات والتحليلات الغربية لا تزال تعتمد على مناهج "الدراسات السوفيتية" والرؤى "الاستشراقية" رغم مرور أكثر من 30 عاماً على تفكك الاتحاد السوفيتي بنشوء جيل جديد.

وأشار شفيعيف إلى أن هيمنة السرديات الموالية لأرمينيا في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية الأوروبية لفترات طويلة عاقت الفهم الموضوعي لطبيعة المنطقة والتطورات في أذربيجان.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي يستهدف باستهداف أساسي هو تسليط الضوء على جنوب القوقاز كمنطقة مستقلة ذات خصال وسياسات معقدة ودعم الجهود الأكاديمية لتجاوز التحيّزات والتصورات المسبقة.