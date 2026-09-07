رئيس أناما: تحييد 261 ألف و705 لغم وذخيرة متفجرة أخرى منذ انتهاء الحرب الوطنية

باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف اليوم 8 سبتمبر في كلمته خلال جلسة حوارية ضمن "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" بالعاصمة باكو أن 438 شخص وقعوا ضحايا للألغام والذخائر منذ انتهاء حرب الدفاع الوطني من بينهم 73 قتيلاً.

وأوضح سليمانوف أن الفرق المختصة تمكنت حتى الآن من تطهير 300 ألف و565 هكتار من الأراضي المحررة وإبطال مفعول 261 ألف و705 لغم وذلك بهدف توفير العودة الآمنة للسكان.

وأشار رئيس الوكالة إلى أن الأراضي المطهّرة شملت 132 ألف هكتار للقطاع الزراعي و71 ألف هكتار للبنية التحتية السكنية و31 ألف هكتار للمحميات الطبيعية ومشاريع التقييم البيئي.

وأكد سليمانوف أن الوكالة تعتمد أيضاً على تسييج وعزل المناطق شديدة التلوث لحماية أرواح المواطنين.