رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية والتعددية الثقافية: اهتمام البلدان الأوروبية بأذربيجان لا يقتصر على مجال الطاقة فحسب

باكو، 8 سبتمبر، )أذرتاج(

أعلن رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية والتعددية الثقافية فريد شفيعيف اليوم 8 سبتمبر في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي "الأمن والتعاون في جنوب القوقاز" بالعاصمة باكو أن اهتمام البلدان الأوروبية بأذربيجان يتجاوز قطاع الطاقة ليشمل مجالات الأمن والجيوسياسة والنقل واللوجستيات.

وأوضح شفيعيف أن مشاركة خبراء وباحثين من سويسرا وإسبانيا وألمانيا وبلاد أوروبية أخرى تعزز الحوار الأكاديمي المفتوح وتدعم التفاهم بين أذربيجان وشركائها الأوروبيين.

وأشار رئيس المركز إلى أنه من المقرر تنظيم زيارة للمشاركين الأجانب أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني في قراباغ لإطلاعهم ميدانياً على مشاريع إعادة البناء ولإعمار الشاملة وعمليات تطهير الأراضي من الألغام.

وأكد شفيعيف أن هذه الزيارات والتواصل المباشر يتيحان للخبراء الدوليين الوقوف على الحقائق الميدانية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين أذربيجان والبلدان الأوروبية.