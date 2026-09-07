خبير سويسري يتناول التداعيات الجيوسياسية لمبادرات السلام في جنوب القوقاز

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

صرح عضو المجلس الأكاديمي لمركز الحوكمة والثقافة في أوروبا أولريش شميد في كلمة له خلال مؤتمر دولي نظمه مركز تحليل العلاقات الدولية والتعددية الثقافية بالتعاون مع جامعة سانت غالن بأن التطورات في جنوب القوقاز والفرص التي تتيحها مبادرة السلام الجديدة بين أذربيجان وأرمينيا للتعاون الإقليمي تحظى باهتمام الأوساط الأكاديمية الدولية.

وأوضح الخبير السويسري أن مشروع السلام التشكيلي بين البلدين يحمل أبعاداً جيوسياسية أوسع، مشيراً إلى أن التبعات المحتملة لهذه العمليات على موقع الاتحاد الروسي ودوره في منطقة جنوب القوقاز تشكل محوراً رئيسياً للمناقشات الجارية.