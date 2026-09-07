الحكم الفرنسي ديلاجو يدير مباراة مانشستر يونايتد وصباح

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم فرنسي بقيادة حكم الساحة ويلي ديلاجو لإدارة مباراة الجولة الأولى من المرحلة الرئيسية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وصباح الأذربيجاني المقرر إقامتها في 10 سبتمبر في الساعة 23:00 بتوقيت باكو على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا. \

ويساعد ديلاجو إروان فينجان فالنتين إيفرار وماتيو فيرنيس حكماً رابعاً، بينما يتولى جيروم بريسار تقنية الفيديو المساعد الوار بمساعدة الصربي مومتشيلو ماركوفيتش.