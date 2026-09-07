خطوط أذربيجان الجوية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى جدة

باكو، 8 سبتمبر، )أذرتاج(

تستأنف شركة خطوط أذربيجان الجوية أذال رحلاتها المنتظمة بين باكو وجدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري، بواقع أربع رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت والأحد.

وأوضحت الشركة أن جدول الرحلات الجديد يوفر للمسافرين خيارات إضافية لتخطيط رحلاتهم السياحية وفعاليات الأعمال بشكل مناسب.