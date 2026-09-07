وفد من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يزور شوشا

شوشا، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

بدأت زيارة وفد يضم 50 شخصاً من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في تركيا وجورجيا والعراق مدينة شوشا في إطار مشروع "طريق النصر: على خطى الفتح" الذي تنظمه مؤسسة تعزيز القيم المعنوية.

ويتعرف أفراد الوفد خلال الزيارة على التراث التاريخي والثقافي والديني والطبيعي لمدينة شوشا، إضافة إلى أعمال الإعمار والتنمية واسعة النطاق التي تنفذها دولة أذربيجان بعد تحرير المدينة من الاحتلال الأرميني.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد مساجد يوخاري جوهر آغا وأشاغي جوهر آغا وساعتلي وماماي ومجمع ضريح ومتحف الملا بناه واقف، فضلاً عن مشاهدة المناظر الطبيعية من سهول جيدير دوزو بمضمار شوشا.