مسؤول منظمة الفاو يعلن تطبيق أدوات رقمية والذكاء الاصطناعي لدعم صغار المزارعين في أذربيجان

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

صرح رئيس مكتب الشراكة والتنسيق لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في أذربيجان نصار حياة في مقابلة صحفية بأن استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الزراعي والتكيف مع التغير المناخي.

وأوضح مسؤول الفاو أن المنظمة تعمل مع وزارة الزراعة الأذربيجانية على إنشاء نظام لقياس استدامة المزارع وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المزارعين.

وأضاف أن الهدف بالتعاون مع "أذر كوسموس" والوزارة إتاحة التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية، إضافة إلى تمكين صغار المزارعين من الوصول إلى معلومات السوق والمناخ والطقس بشكل كامل في المستقبل القريب.