رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 8 سبتمبر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس دائرة العلاقات الدولية ليو هاينغسن.

وشهد اللقاء بحث تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة الخضراء إضافة إلى التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط.

وأكد الطرفان أهمية فتح ممر زنكزور لتعزيز الترابط النقل الإقليمي.

كما أشاد الجانبان بتوسيع الاتصالات بين حزب أذربيجان الجديدة والحزب الشيوعي الصيني وبآفاق التعاون المتبادل النفع في مختلف المجالات.