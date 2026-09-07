وزير الاقتصاد الأذربيجاني يناقش مع النائب الأول لرئيس شركة هواوي التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

ناقش وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف خلال اجتماعه مع النائب الأول لرئيس شركة هواوي تكنولوجيز فيليب غان تعزيز التعاون في مجالات تطوير الاقتصاد الرقمي وتطبيق التقنيات المبتكرة والتحول الأخضر في أذربيجان.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن الجانبين تبادلا الآراء حول توسيع الفرص الاستثمارية وتكثيف نقل التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري وإنشاء مراكز محلية للبحوث والتطوير.

كما شهد اللقاء بحث آفاق تطبيق الحلول الرقمية والخضراء في مختلف القطاعات الاقتصادية.