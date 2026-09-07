توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي المغتربين في أذربيجان وتركيا في أنقرة

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

وُقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون المغتربين بين اللجنة الحكومية لشؤون الجاليات الأذربيجانية ورئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات الشقيقة التركية في العاصمة أنقرة وذلك على هامش المنتدى الأول للمغتربين المسلمين في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

وإن المذكرة وقعها رئيس اللجنة الحكومية فؤاد مرادوف ورئيس رئاسة الأتراك في الخارج عبد الهادي توروس.

وأكد مرادوف خلال المراسيم التزام أذربيجان بتعميق العلاقات مع تركيا مشيداً بدور الهيئة التركية، بينما أعرب توروس عن استعداد بلده لمواصلة المساهمة في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.