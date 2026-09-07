دبلوماسي سويسري يؤكد في باكو على الدور الإقليمي لجنوب القوقاز في تعزيز الترابط والتعاون الاقتصادي

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكد نائب رئيس قسم التعاون الإقليمي بسفارة سويسرا لدى أذربيجان وتركمانستان غاي بونفين في كلمته خلال المؤتمر الدولي المنعقد في باكو تحت عنوان "الأمن والتعاون في جنوب القوقاز" أن تعزيز روابط المنطقة مع أوروبا والبحر الأسود وآسيا الوسطى يكتسب أهمية بالغة لتطوير الثقة المتبادلة.

وأشاد الدبلوماسي السويسري بدور أذربيجان المحوري وباستضافتها مؤتمر الكوب29 مشيراً إلى أهمية تعميق التعاون المالي والرقمي بين البنوك المركزية في أذربيجان وبلاد آسيا الوسطى وجورجيا.

كما أوضح بونفين أن الدعم الفني والمالي المقدم للشركات الناشئة في أذربيجان عبر آليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.