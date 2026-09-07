وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

وزير الطاقة الأذربيجاني يعقد اجتماعاً افتراضياً مع وزير المحروقات الجزائري

وزير الطاقة الأذربيجاني يعقد اجتماعاً افتراضياً مع وزير المحروقات الجزائري

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

بحث وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب توسيع التعاون الثنائي في مجالات البتروكيماويات والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

وذكرت وزارة الطاقة الأذربيجانية أن الجانبين أشادا بالشراكة في إطار أوبك بلس وبالعلاقات بين شركتي سوكار وسوناطراك واتفقا على عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في أذربيجان خلال النصف الأول من عام 2027.

كما تقرر عقد الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بقطاع الطاقة قبل انعقاد اللجنة المشتركة.

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