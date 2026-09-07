نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أرمينيا

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

بحث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إيلنور محمدوف خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أرمينيا ديفيد ألين في باكو 8 سبتمبر خطوات تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الجانبين تبادلا الآراء حول نتائج زيارة محمدوف واشنطن وتأسيس شركة تطوير مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين تريبب وتنفيذ مسار ترامب .

كما شهد اللقاء الذي شاركت فيه القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى أذربيجان إيمي كارلون استعراض آفاق التعاون الثنائي في إطار ميثاق الشراكة الاستراتيجية.