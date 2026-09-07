العضو السابق في مجلسي النواب والشيوخ الإسباني يؤكد في باكو تشكل نظام إقليمي جديد وتعزز السلام في جنوب القوقاز

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكد العضو السابق في مجلسي النواب والشيوخ الإسباني خوردي إكسوكلا في كلمته خلال المؤتمر الدولي المنعقد في باكو حول الأمن والتعاون في جنوب القوقاز أن المنطقة تشهد ترسيخاً للسلام وتطوراً للاندماج الإقليمي.

وأوضح الخبير الإسباني أن حرب قراباغ الثانية عام 2020 شكلت نقطة تحول رئيسية مشيراً إلى أن تعزيز أذربيجان لإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية بفضل سياساتها الاستراتيجية منذ عام 1994 كان عاملاً حاسماً في تغيير ميزان القوى.

كما أضاف إكسوكلا أن تنويع العلاقات الخارجية لبلاد المنطقة سيحدد ملامح الهيكل السياسي والأمني المستقبلي لجنوب القوقاز.