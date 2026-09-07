المفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29 يؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة للشباب في القرارات المناخية

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني والمفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29 يالتشين رفيعيف في كلمة له خلال طاولة مستديرة ضمن "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" أن الأطفال والشباب يساهمون في تقديم حلول مبتكرة رغم كونهم الأكثر تضرراً من آثار التغير المناخي.

وأوضح نائب الوزير أن تمكين الشباب والمشاركة الفاعلة لهم في اتخاذ القرارات أمر حيوي لبناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن أذربيجان تواصل دورها الفاعل ضمن "ترويكا مؤتمر الأطراف" للتحضير لمؤتمر الكوب31 بالتعاون مع البرازيل وتركيا وأستراليا، مع إدماج رؤى الشباب في التقارير المرفوعة.