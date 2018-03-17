Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 115 times
AzerTAg.az
Baku, March 17, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 115 times throughout the day," the ministry said in a statement.
"The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Shavarshavan in Noyemberyan and unnamed hills in Ijevan district," the ministry said.
"The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Chilaburt villages in Tartar, Bash Garvand, Javahirli, Garagashli, Kangarli, Sarijali, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharada, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Kurdlar villages in Fuzuli, Nuzgar, Mehdili villages in Jabrayil as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand and Fuzuli," the ministry added.
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